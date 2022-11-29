Площадку для дрессировки собак построят в Калуге

В Калуге на площади Маяковского намерены построить площадку для дрессировки собак. Об этом городской голова Дмитрий Денисов сообщил на планерке в понедельник, 28 ноября.

По словам градоначальника, управа договорилась с инвестором, построившем на площади развлекательный центр «Облака», об обустройстве площадки для дрессировки собак около этого центра.

Территорию под строительство уже огородили. Также был согласован перечень различных элементов и препятствий для наполнения дрессировочной площадки, пишет газета «Весть».

Точные сроки строительства не называются.

Ранее в ноябре горуправа Калуги сообщила об окончании ремонтных работ на Привокзальной площади и улице Привокзальной на железнодорожной станции Калуга-2. На участке уложили новый асфальт, привели в порядок тротуары, установили остановку общественного транспорта.