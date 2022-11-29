Пять человек погибли в результате падения автобуса со скалы в Индонезии

В результате падения автобуса со скалы в Индонезии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Об этом 29 ноября сообщило агентство «Синьхуа».

Авария произошла поздно вечером 28 ноября в провинции Северная Суматра. Туристический автобус разбился, скатившись с 30-метровой скалы. Предварительной причиной инцидента назван отказ тормозов.

Всех пострадавших удалось эвакуировать в ближайшие больницы.

15 мая сообщалось, что в Перу сорвался с обрыва автобус. В результате погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе двое детей. Еще 34 человека получили травмы. Водитель автобуса не справился с управлением, пробил ограждение, и транспортное средство упало со стометрового обрыва.