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В Минобороны заявили о продолжении наступления ВС РФ на донецком направлении

ВС РФ продолжили наступление на донецком направлении, за сутки уничтожено более 100 украинских боевиков
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские войска продолжают наступление на донецком направлении. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — заявил Конашенков.

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Кроме того, он сообщил, что российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии в Запорожской области.

«В районе населенного пункта Белогорье Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», — сказал официальный представитель Минобороны.

Также, по его словам, в районе населенного пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Ранее в этот день сообщалось, что российские войска освободили два населенных пункта в ДНР. Уточнялось, что это Перше-Травня и Андреевка.

28 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ перебрасывают новые подразделения с херсонского на донецкое направление. В основном речь идет о резервистах старше 55 лет.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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