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Российские войска пресекли попытку атаки ВСУ на краснолиманском направлении

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские войска пресекли на краснолиманском направлении попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Червонопоповка в Луганской Народной Республике (ЛНР), уничтожив более 40 боевиков. Об этом сообщил 29 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в исходном районе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля», — уточнил представитель ведомства.

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Ранее во вторник офицер второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что российские войска отразили попытку наступления ВСУ в направлении Сватово. Он отметил, что боевики ВСУ, понеся колоссальное потери, вернулись на ранее занимаемые позиции.

Накануне Конашенков рассказал, что ВСУ потеряли до 80 человек убитыми в результате неудачных контратак на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Боевики четырех ротных тактических групп ВСУ пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград, чтобы остановить наступление там российских войск, но безуспешно.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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