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В Тамбовской области похитили девушку из-за отказа выйти замуж

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Фото: tambov.sledcom.ru
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Уголовное дело возбуждено в отношении трех мужчин, которые похитили девушку за отказ выйти замуж. Об этом 29 ноября сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тамбовской области.

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В совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), подозреваются 20-летний молодой человек, его отец и старший брат.

«По версии следствия, днем 18 ноября 2022 года указанные лица ворвались в квартиру, где проживали их знакомые и, применяя физическую силу, схватили девушку, вынесли на улицу и без ее согласия увезли в Нижегородскую область. Через несколько дней потерпевшей удалось убежать от злоумышленников и обратиться за помощью к сотрудникам полиции», — говорится в сообщении СК.

Сообщается, что поводом для похищения стал отказ родственников девушки выдать ее замуж за одного из подозреваемых.

В СК сообщили, что 20-летний похититель был в кратчайшие сроки задержан и заключен под стражу. Его отец и брат объявлены в федеральный розыск.

В декабре 2020 года СУ СКР по Ставропольскому краю сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении местного жителя, пытавшегося украсть себе невесту. Он незаконно проник в домовладение к 23-летней девушке, насильно вывел ее из дому и попытался увезти. Ему помешала сестра потерпевшей, которая дала отпор и помогла родственнице вернуться в дом.

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