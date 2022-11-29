ФАС получила от немецкой компании ходатайство о приобретении бизнеса Lamoda в РФ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от немецкой компании ходатайство о приобретении российского бизнеса Lamoda, рассказали «Известиям» 29 ноября в ведомстве.
«ФАС получила от компании «Истриэлти Бетайлигунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ» ходатайство о приобретении российского бизнеса «Ламода», — говорится в сообщении.
Так, компания планирует получить права на ООО «Купишуз», ООО «Пик-Ап», ООО «Иком Солюшн», ООО «Мода с доставкой», ООО «Ламода Тех».
Lamoda — один из крупнейших интернет-магазинов одежды в России и СНГ.
26 августа сообщалось, что Lamoda, а также «Спортмастер», «Снежная королева», Ассоциация компаний розничной торговли, Российский союз производителей одежды поддержали маркировку вещей. Она начнется в России с 1 июня 2023 года.