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ФАС получила от немецкой компании ходатайство о приобретении бизнеса Lamoda в РФ
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ФАС получила от немецкой компании ходатайство о приобретении бизнеса Lamoda в РФ

ФАС получила от немецкой компании ходатайство о приобретении российского бизнеса Lamoda
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Фото: ТАСС/Ведомости/Stoulov Maxim
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от немецкой компании ходатайство о приобретении российского бизнеса Lamoda, рассказали «Известиям» 29 ноября в ведомстве.

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«ФАС получила от компании «Истриэлти Бетайлигунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ» ходатайство о приобретении российского бизнеса «Ламода», — говорится в сообщении.

Так, компания планирует получить права на ООО «Купишуз», ООО «Пик-Ап», ООО «Иком Солюшн», ООО «Мода с доставкой», ООО «Ламода Тех».

Lamoda — один из крупнейших интернет-магазинов одежды в России и СНГ.

26 августа сообщалось, что Lamoda, а также «Спортмастер», «Снежная королева», Ассоциация компаний розничной торговли, Российский союз производителей одежды поддержали маркировку вещей. Она начнется в России с 1 июня 2023 года.

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