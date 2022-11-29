Реклама
Прямой эфир
Авто
На выставке BW Expo представили вахтовый автобус «КамАЗ-6250»
Экономика
ФАС получила от немецкой компании ходатайство о приобретении бизнеса Lamoda в РФ
Общество
Путин призвал оперативно интегрировать новые регионы в судебную систему России
Мир
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Происшествия
В Подмосковье сотрудники Wildberries ограбили склад на 1,7 млн рублей
Мир
Словакия передала Украине 30 БМП-1
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Экономика
Спрос на льготную ипотеку в России достиг рекордных значений
Пресс-релизы
ViP Premiere эксклюзивно покажет оскароносный «Белфаст»
Мир
Приговор фигурантам дела о госперевороте в Белоруссии оставлен в силе
Авто
На АвтоВАЗе скопилось порядка 9 тыс. некомплектных авто Lada Granta
Пресс-релизы
ФКС России анонсирует LAN-финал Всероссийских студенческих соревнований по Standoff 2

Политолог оценил конкуренцию между Зеленским и Кличко

Политолог Денисов: конфликт между Зеленским и Кличко есть, но конкуренция отсутствует
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ukrinform/Volodymyr Tarasov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко есть, но между политиками отсутствует конкуренция. Об этом 29 ноября заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями».

Тактический отъем: как Зеленский «обобрал» олигархов
За переход предприятий под контроль минобороны заплатит украинский бюджет

Таким образом он прокомментировал новость немецкой газеты Rheinische Post о том, что Зеленский предпринимает попытки устранить своего потенциального оппонента Кличко на президентских выборах в 2024 году на фоне проблем с электричеством и отоплением в столице.

«Мне кажется, это натянутые разговоры в контексте предстоящей избирательной кампании, тем более что по нынешней ситуации вряд ли может быть серьезная конкуренция между этими двумя политиками. Вроде бы и один и другой находятся на своих местах. Так что для меня это выглядит скорее как представление некой желаемой картинки вместо реальной. А то, что искрит между ними, начиная с момента, как Зеленский стал президентом, это было, есть и по-видимому будет, пока они оба будут находиться на Украине», — сказал Денисов.

25 ноября Зеленский сказал, что работа «пунктов несокрушимости» в Киеве и других городах страны организована плохо. Он раскритиковал работу киевской мэрии, которую возглавляет Кличко. Глава государства подчеркнул, что ожидает более качественных действий.

На следующий день глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что в Киеве из 530 предусмотренных пунктов обогрева закрытыми оказались 20%. По его словам, в некоторых точках отсутствуют электрогенераторы, интернет или вода. Депутат добавил, что будет вестись работа с киевскими властями для решения организационных вопросов.

27 ноября Кличко заявил, что власти перевели вопрос некачественной организации пунктов обогрева в политическую плоскость и прибегают к манипуляциям по этой теме. По его словам, представители правящей партии «Слуга народа», которые раскритиковали киевские власти за пункты обогрева, в личной беседе сообщали, что пункты работают. Кличко подчеркнул, что не намерен вести политические споры. Он указал на необходимость действовать сообща, а не устраивать «какие-то политические танцы».

Согласно заявлению Кличко, на данный момент в Киеве работает более 430 пунктов обогрева. Также в случае чрезвычайной ситуации власти готовятся организовать еще более 100 пунктов. Мэр Киева сообщил, что за период отсутствия электроэнергии в Киеве в пункты обратились 3,7 тыс. человек.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022