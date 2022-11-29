Политолог оценил конкуренцию между Зеленским и Кличко

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко есть, но между политиками отсутствует конкуренция. Об этом 29 ноября заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал новость немецкой газеты Rheinische Post о том, что Зеленский предпринимает попытки устранить своего потенциального оппонента Кличко на президентских выборах в 2024 году на фоне проблем с электричеством и отоплением в столице.

«Мне кажется, это натянутые разговоры в контексте предстоящей избирательной кампании, тем более что по нынешней ситуации вряд ли может быть серьезная конкуренция между этими двумя политиками. Вроде бы и один и другой находятся на своих местах. Так что для меня это выглядит скорее как представление некой желаемой картинки вместо реальной. А то, что искрит между ними, начиная с момента, как Зеленский стал президентом, это было, есть и по-видимому будет, пока они оба будут находиться на Украине», — сказал Денисов.

25 ноября Зеленский сказал, что работа «пунктов несокрушимости» в Киеве и других городах страны организована плохо. Он раскритиковал работу киевской мэрии, которую возглавляет Кличко. Глава государства подчеркнул, что ожидает более качественных действий.

На следующий день глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что в Киеве из 530 предусмотренных пунктов обогрева закрытыми оказались 20%. По его словам, в некоторых точках отсутствуют электрогенераторы, интернет или вода. Депутат добавил, что будет вестись работа с киевскими властями для решения организационных вопросов.

27 ноября Кличко заявил, что власти перевели вопрос некачественной организации пунктов обогрева в политическую плоскость и прибегают к манипуляциям по этой теме. По его словам, представители правящей партии «Слуга народа», которые раскритиковали киевские власти за пункты обогрева, в личной беседе сообщали, что пункты работают. Кличко подчеркнул, что не намерен вести политические споры. Он указал на необходимость действовать сообща, а не устраивать «какие-то политические танцы».

Согласно заявлению Кличко, на данный момент в Киеве работает более 430 пунктов обогрева. Также в случае чрезвычайной ситуации власти готовятся организовать еще более 100 пунктов. Мэр Киева сообщил, что за период отсутствия электроэнергии в Киеве в пункты обратились 3,7 тыс. человек.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

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