Словакия передала Украине 30 БМП-1

Словакия предоставила Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1. Об этом 29 ноября сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

«Рад подтвердить, что 30 словацких БМП-1 были переданы Украине в рамках соглашения об обмене с Германией. Спасибо [министру обороны ФРГ] Кристине Ламбрехт за блестящее сотрудничество», — написал Надь в Twitter.

Ранее, 16 ноября, правительство Словакии одобрило предоставление Украине безвозмездной военной помощи объемом свыше €3,5 млн. В рамках нее Киеву были обещаны 30 БМП-1, вместо которых Словакия получит от Германии 15 танков Leopard 2, первый из которых прибудет в расположение в декабре, а остальные — в 2023 году.

30 августа стало известно, что Словакия передаст Украине 11 истребителей МиГ-29.

До этого, 25 апреля, пресс-секретарь министерства обороны Мартина Коваль-Какашчикова рассказала, что Словакия направила Украине военную помощь на общую сумму €130 млн. В нее вошел зенитный ракетный комплекс С-300.

10 апреля сообщалось, что Братислава и Киев обсуждают детали контракта на продажу 16 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Zuzana. Они представляют собой модернизированную версию артиллерийской системы DANA, адаптированную в том числе по стандартам НАТО. Этими системами пользуются Грузия, Польша и Чехия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, объявленной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава министерства Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России.

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