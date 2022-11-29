Бизнесмен Якунин отрицает обвинения в связях с разведкой России

Российский бизнесмен Андрей Якунин заявил 29 ноября, что не связан со спецслужбами или правительством России и подобные обвинения в свой адрес отрицает.

Он отметил, что запускал дрон на севере Норвегии ради съемки красивых видов.

«Хочу вам напомнить, что я житель Британии, проживающий в Италии. Когда я проверял правила перед поездкой на Шпицберген, там не было указаний о том, что жители Британии не могут в качестве хобби использовать дроны», — сообщил он во время показаний. Его слова опубликованы в Twitter.

Он подчеркнул, что в Великобритании разрешено двойное гражданство, поэтому он не стал отказываться от российского.

Якунина задержали в Хаммерфесте. Ему предъявили обвинение в нарушении запрета на полеты беспилотников российскими гражданами в Норвегии.

По данным норвежской прессы, процесс в окружном суде Нур-Тромс и Сенья в Тромсе против Якунина начнется во вторник и продлится четыре дня.

При этом его адвокат Йон Кристиан Элден сообщил, что бизнесмен должен считаться подданным Великобритании, так как в России он не был уже 14 лет.