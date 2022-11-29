Реклама
Прямой эфир
Авто
На выставке BW Expo представили вахтовый автобус «КамАЗ-6250»
Экономика
ФАС получила от немецкой компании ходатайство о приобретении бизнеса Lamoda в РФ
Общество
Путин призвал оперативно интегрировать новые регионы в судебную систему России
Мир
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Происшествия
В Подмосковье сотрудники Wildberries ограбили склад на 1,7 млн рублей
Мир
Словакия передала Украине 30 БМП-1
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Экономика
Спрос на льготную ипотеку в России достиг рекордных значений
Пресс-релизы
ViP Premiere эксклюзивно покажет оскароносный «Белфаст»
Мир
Приговор фигурантам дела о госперевороте в Белоруссии оставлен в силе
Авто
На АвтоВАЗе скопилось порядка 9 тыс. некомплектных авто Lada Granta
Пресс-релизы
ФКС России анонсирует LAN-финал Всероссийских студенческих соревнований по Standoff 2

Бизнесмен Якунин отрицает обвинения в связях с разведкой России

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский бизнесмен Андрей Якунин заявил 29 ноября, что не связан со спецслужбами или правительством России и подобные обвинения в свой адрес отрицает.

Полная безударность: в РФ делают систему упреждения столкновения дронов
Как набор датчиков позволит беспилотнику распознавать объект и не попасть в воздушное ДТП

Он отметил, что запускал дрон на севере Норвегии ради съемки красивых видов.

«Хочу вам напомнить, что я житель Британии, проживающий в Италии. Когда я проверял правила перед поездкой на Шпицберген, там не было указаний о том, что жители Британии не могут в качестве хобби использовать дроны», — сообщил он во время показаний. Его слова опубликованы в Twitter.

Он подчеркнул, что в Великобритании разрешено двойное гражданство, поэтому он не стал отказываться от российского.

Якунина задержали в Хаммерфесте. Ему предъявили обвинение в нарушении запрета на полеты беспилотников российскими гражданами в Норвегии.

По данным норвежской прессы, процесс в окружном суде Нур-Тромс и Сенья в Тромсе против Якунина начнется во вторник и продлится четыре дня.

При этом его адвокат Йон Кристиан Элден сообщил, что бизнесмен должен считаться подданным Великобритании, так как в России он не был уже 14 лет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022