СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

В украинском Николаеве слышны взрывы. Об этом 29 ноября сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отмечается, что воздушная тревога в городе при этом не объявлялась.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

В ночь на 29 ноября стало известно о взрывах в Днепропетровске и Синельниковском районе Днепропетровской области.

До этого, 23 ноября, украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по объектам в ряде регионов страны. Отмечалось, что данная атака привела к самым тяжелым последствиям для украинской энергетики за всё время. Без света осталась большая часть населения страны, во многих городах не было отопления и воды.

Войска РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».