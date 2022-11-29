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Захарова прокомментировала ответ посла в Лондоне на вопрос о сыне и СВО

Захарова посоветовала критикам ознакомиться с оригиналом слов посла РФ в Лондоне об участии его сына в спецоперации
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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Критикам, негативно отреагировавшим на слова посла РФ в Лондоне Андрея Келина об отсутствии возможности отправить его сына для участия в спецоперации, стоит прочитать оригинал его интервью. Об этом заявила 29 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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В интервью британской «Би-би-си» Келин, отвечая на вопросы относительно его сына и возможности его отправки на передовую, сказал, что не видит на данный момент такой возможности, так как он никогда не был обучен на военного и, следовательно, никакой соответствующей профессии не имеет. При этом посол указал, что в случае получения повестки для его сына нет никаких альтернатив, кроме как пойти на службу.

«Ведь вопрос [об участии сына Келина в спецоперации] был задан не про то, что получил повестку — не получил повестку, вопрос-то был задан совершенно о другом, он ответил ровно на этот вопрос. Если повестка есть, тут вариантов никаких не может быть: человек приходит и по повестке соответствующей либо в военкомат, либо в соответствующий орган и так далее. Всё, вопросов быть не может», — заявила Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

Между тем дипломат отметила, что в российском информационном поле переведенное интервью действительно выглядит «странновато». Она подчеркнула, что лучше посмотреть его заявления «в оригинале», чтобы узнать, как был поставлен вопрос.

«Здесь вопрос-то был задан о том, где сейчас находится сын и почему он, так сказать, не принимает участие в этих мероприятиях, насколько я понимаю. На это и был дан ответ, что он не является военнослужащим, я это так поняла», — пояснила Захарова.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Спустя месяц, 31 октября, президент страны Владимир Путин заявил о ее завершении. А 21 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что никаких обсуждений по поводу вероятности второй волны мобилизации не ведется.

Известно, что в спецоперации принимает участие экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он возглавил инспекторскую группу военных советников под названием «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Она действует как добровольческое подразделение.

Также и депутат Госдумы Виталий Милонов стал наводчиком противотанковой батареи в Донбассе. В беседе с «Известиями» он рассказал, что вернул себе старый позывной — Густав.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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