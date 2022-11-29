Актриса Кондулайнен рассказала о скончавшейся Стешенко

Смерть актрисы Наталии Стешенко была внезапной, рассказала во вторник, 29 ноября, ее коллега в Театре Луны, заслуженная артистка Россиии Елена Кондулайнен.

«Внезапная смерть. Просто шок», — сказала Кондулайнен в беседе с Lenta.Ru.

По ее словам, Стешенко ни на что не жаловалась.

«Наталия всегда была весела и всегда хорошо держалась и на репетициях, и на спектаклях», — сказала Кондулайнен, добавив, что она была очень талантливой и с хорошим характером.

Заслуженная артистка России отметила, что видела у Наталии большое будущее. Однако жизнь так непредсказуема, и надо себя беречь, заключила она.

Ранее в этот день в Москве скончалась 37-летняя актриса Наталия Стешенко (Семаго). Информацию о гибели артистки подтвердила «Известиям» администратор Театра Луны, где работала Стешенко.

По предварительным данным, артистке стало плохо, передает RT. Ее ребенок попросил соседей вызвать врачей. Но бригада скорой помощи, прибывшая на место, не смогла спасти женщину.

На текущий момент причина смерти не установлена. При этом при осмотре тела травм и повреждений обнаружено не было. Предварительно, смерть женщины не носит криминального характера.

Стешенко родилась в Казахстане. В 2000 году завоевала титул «Мисс Казахстан». Работала в Театре Луны. В фильмографии актрисы есть роль в сериале «Лига обманутых женщин».