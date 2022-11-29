Больше 40 пьяных водителей остановили на дорогах Липецкой области

За минувшие выходные в Липецкой области задержали 41 пьяного водителя. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Один из водителей попался на нарушении повторно. Кроме того, часть автомобилистов отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.

27 ноября в Липецке на улице Октябрьской был остановлен автомобиль Mitsubishi, которым управлял 30-летний водитель с признаками опьянения. Алкотестер показал 0,92 мг алкоголя на 1 л выдыхаемого воздуха. Допустимой нормой считается 0,16 мг. Автомобиль нарушителя отправили на штрафстоянку, пишет LipetskMedia. Автомобилисту грозит лишение прав.

24 ноября на федеральной трассе в Еврейской автономной области водитель Toyota Sprinter при проезде перекрестка не предоставил преимущество автомобилю Mercedes. Трое пассажиров получили травмы. Установлено, что водитель Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения.