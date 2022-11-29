Приговор фигурантам дела о госперевороте в Белоруссии оставлен в силе

Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор фигурантам дела о заговоре по захвату власти, получившим от 10 до 11 лет. Заседание прошло во вторник, 29 ноября.

Судом рассматривались апелляционные жалобы адвокатов на приговор Минского областного суда, приговорившего к длительным срокам Юрия Зенковича, Александра Федуту и Григория Костусева, передает Sputnik Беларусь.

Защита просила отменить или смягчить приговор.

Верховный суд оставил поданные апелляционные жалобы без удовлетворения. Приговор, вынесенный судом первой инстанции, был оставлен в силе.

5 сентября Минский областной суд огласил приговор фигурантам дела о заговоре с целью захвата власти в Белоруссии. Обвиняемым — главе оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григорию Костусеву, политологу Александру Федуту и юристу Юрию Зенковичу — назначили от 10 до 11 лет лишения свободы.

Все трое обвинялись в заговоре с целью захвата власти. Кроме того, Зенковичу инкриминированы создание и руководство экстремистским формированием, публичные призывы к захвату власти, разжигание социальной вражды, совершенное группой лиц.

В ходе судебного разбирательства Зенкович, имеющий гражданство США и Белоруссии, заключил сделку со следствием и полностью признал свою вину. Федута частично признал вину. Костусев отверг предъявленные обвинения.

В июне следственное управление Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ) завершило предварительное расследование уголовного дела. Согласно заявлению спецслужбы, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парада Победы.

17 апреля 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. Обвинения были предъявлены четырем фигурантам. Двое были задержаны сотрудниками ФСБ в Москве.

По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями.

Как отмечал тогда Лукашенко, юрист Юрий Зенкович давно был связан со спецслужбами США и американское гражданство ему предоставили для защиты.