ФКС России анонсирует LAN-финал Всероссийских студенческих соревнований по Standoff 2

13 декабря на Yota Arena пройдут решающие матчи Всероссийских студенческих соревнований по дисциплине «тактический трехмерный бой» (вид программы — Standoff 2). Молодые спортсмены сразятся за призовой фонд

В LAN-финале примут участие 4 коллектива: SaiNts (feat RevialGG), HorizoN (feat Necessary), StreetEight и Death or Glory. В составы команд вошли победители и призеры последнего мейджора по Standoff 2, игроки из Топ-1 команды мира 2021 года по версии APPY и чемпионы Standoff 2 Winter Cup.

Помимо матчей гранд-финала зрителей ждут розыгрыши подарков, автограф-сессия с популярными блогерами и игроками Standoff 2, фриплей-зона с PlayStation, ретро-консолями и VR, а также возможность смотреть игры на огромном экране площадью в 100 квадратных метров. Посетить арену сможет бесплатно любой желающий, для этого гостям нужно зарегистрироваться по ссылке.

Следить за ходом матчей можно на официальном сайте ФКС России а также в социальных сетях ФКС России во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram и в Rutube.