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Совфед рассмотрит представление об отставке Кудрина с поста главы Счетной палаты 30 ноября

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Представление президента РФ Владимира Путина об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты будет рассмотрено Советом Федерации 30 ноября. Об этом сообщил источник в верхней палате российского парламента.

«Рост ВВП вряд ли будет 3%, хотя близко к этому»
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин — о борьбе с бедностью, ответственности чиновников за невыполнение госпрограмм и дополнительном триллионе для бюджета

«Вопрос планируется рассмотреть на заседании палаты 30 ноября», — приводит «РИА Новости» слова своей собеседницы.

Согласно Конституции РФ, назначение на должность и освобождение от должности председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов по представлению президента РФ относится к ведению Совета Федерации.

Ранее в этот день Кудрин сообщил, что подал заявление об уходе с поста главы Счетной палаты.

Он отметил, что, проведя в госсекторе в общей сложности 25 лет, на сегодняшний день он хотел бы «сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей». По данным источников СМИ, Кудрин в скором времени перейдет на работу в «Яндекс».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал называть кандидатуры на место Кудрина.

По данным источников РБК, новым главой Счетной палаты может стать вице-спикер Госдумы Александр Жуков, но помощник депутата заявил, что у него информации об этом нет. Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко отметил, что Жуков знаком с бюджетом РФ не понаслышке: были времена, когда он отвечал за формирование бюджета РФ, руководил бюджетным комитетом.

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