Молдавия возобновила реверс газа на Украину

Украина осуществит во вторник, 29 ноября, реверсные поставки газа из Молдавии. Это следует из данных «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

Всего для транзита в Молдавию через территорию Украины заявлено 6,1 млн куб. м газа. Из них для реверса через газоизмерительную станцию (ГИС) «Гребеники» отмечены 3,9 млн куб. м газа.

Накануне через ГИС «Гребеники» не было заявлено объемов для реверса, пишет REGNUM.

В тот же день «Молдовагаз» устранил нарушение по оплате «Газпрому» текущих поставок российского газа в ноябре, средства за осевший на территории Украины газ были получены, передает RT.

Ранее, 23 ноября, сообщалось о заявлении вице-премьера Молдавии Андрея Спыну о том, что газ, «осевший» на Украине, — резервы Молдавии и будет оплачен.

Накануне в «Газпроме» зафиксировали «оседание» на Украине части газа, предназначенного для Молдавии. В компании объяснили, что объем топлива, который поступает на газоизмерительную станцию «Суджа», превышает тот, который украинская сторона затем передает в соседнюю республику. Тогда же уточнялось, что поставки российского газа в Молдавию с декабря сократятся на 56,5% от необходимого стране объема.

4 октября «Газпром» заявил, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае нарушения обязательств Кишинева по оплате.