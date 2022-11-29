Новый мост через реку Белую построят в Мурманской области

Новый мост через реку Белую построят в Кировске (Мурманская область). Соответствующий приказ подписан в министерстве строительства и благоустройства региона.

Согласно документации, требуется провести работы по инженерно-геодезическим изысканиям. По их итогам будет подготовлен проект планировки и межевания территории. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Мост построят в районе городского кладбища, 13-й км. Министерство строительства и благоустройства ожидает от подрядчиков предложений по выполнению изысканий.

Днем ранее сообщалось, что в Орске (Оренбургская область) объявили тендер на строительство нового пешеходного моста через озеро Песчаное. Прежняя конструкция ушла под воду.