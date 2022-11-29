Музейный комплекс на месте бывшего концлагеря создадут в Крыму

В Крыму в течение двух-трех лет возведут новый музейно-выставочный комплекс. Он появится в рамках третьей очереди строительства мемориала на месте бывшего концлагеря «Красный».

По словам спикера парламента республики Владимира Константинова, проект получил поддержку, необходимо дождаться финансирования. В декабре специалисты еще раз проанализируют концепцию проекта.

Спикер отметил, что речь идет о строительстве музейно-выставочного комплекса, в котором в одном месте можно было бы получить сведения об истории полуострова, в частности узнать о присоединении Крыма к Российской империи, о Крымской, Гражданской и Великой Отечественной войнах.

ИА «Крыминформ» уточняет, что Константинов 15 ноября просил президента России Владимира Путина помочь найти средства на строительство комплекса в рамках возведения мемориала на месте концлагеря «Красный». Президент идею поддержал.