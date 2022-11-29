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В Николаеве демонтировали мемориальную доску Пушкину

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Фото: соцсети
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В украинском городе Николаев демонтировали мемориальную доску русскому поэту Александру Пушкину. Об этом 29 ноября заявил начальник управления по культуре и охране культурного наследия Николаевского городского совета Юрий Любаров.

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В своей публикации в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) он написал, что доска Пушкину была установлена на здании почтовой станции, где неоднократно останавливался поэт. Однако, отметил Любаров, здание якобы уже давно стоит не на своем месте и поэтому не имеет отношения к Пушкину.

Подробности о демонтаже он не уточнил.

Ранее, 25 ноября, стало известно, что вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве. Глава Полтавского городского совета Александр Мамай после заседания сессии сообщил, что надписи на памятнике смоют.

В тот же день сообщалось, что памятник императрице Екатерине II в Одессе после демонтажа планируется отправить на временное хранение на склад коммунального предприятия, которое занимается местными кладбищами.

За день до этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что городской совет Одессы принял решение демонтировать памятник Екатерине II. Он также добавил, что в горсовете приняли решение о переносе и памятника русскому полководцу Александру Суворову, который был дважды за месяц осквернен неизвестными. Куда именно будут перенесены скульптуры, не уточняется.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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