Гараж обрушился после взрыва газового оборудования в Магнитогорске

В Магнитогорске (Челябинская область) взрыв газового оборудования автомобиля привел к пожару в доме и обрушению примыкающего к нему гаража. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел 29 ноября на улице Калмыкова. Предварительно установлено, что случилась разгерметизация газового оборудования легкового автомобиля, расположенного в гараже. В результате строение частично обрушилось, также загорелся дом.

Открытое горение было оперативно ликвидировано. Пострадавших и погибших нет.

19 ноября взрыв газа произошел в пятиэтажном доме на Сахалине. Погибли 10 человек, в том числе четверо детей. По предварительной версии, причиной взрыва стал 20-литровый газовый баллон, расположенный на первом этаже дома.