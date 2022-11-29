Девочка сломала руку при резком торможении автобуса в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Колпинском районе выясняют подробности получения травм третьеклассницей в рейсовом автобусе. Девочку доставили в больницу с закрытым переломом руки.

Телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что инцидент произошел 28 ноября около 16.45 на Петрозаводском шоссе.

В поселке Металлострой водитель «Пассажиравтотранса», управляя автобусом «НефАЗ», резко затормозил. Из-за этого стоявшая в центральной части салона и державшаяся за поручень школьника упала.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку. Процесс находится на контроле в районной прокуратуре.

Ранее, 18 ноября, сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль протаранил мясной магазин. Местные жители рассказали, что у водителя машины был гипс на ноге, он перепутал педали газа и тормоза, что стало причиной инцидента.