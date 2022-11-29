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Работы Кустодиева, Серова и Сурикова выставят на торги по стартовой цене 1 рубль

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Фото: Аукционный дом «Литфонд»/litfund.ru
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Более 140 произведений художников — Аркадия Рылова, Василия Сурикова, Бориса Кустодиева, Валентина Серова и других — выставят на аукцион по стартовой цене 1 рубль. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд» во вторник, 29 ноября.

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Торги пройдут в онлайн-формате 3 декабря.

Сообщается, что прием заочных ставок уже стартовал.

За эскиз костюма героини оперы «Вражья стая», созданный Борисом Кустодиевым, участники предаукционных торгов уже предложили 5,5 млн рублей, а за картину Константина Юона «Хороводы. Внуково» — 6 млн рублей.

Картина Аркадия Рылова «Весенний разлив» оценивается в 1,1 млн рублей.

Среди топ-лотов торгов — эскиз женского платья, созданный художницей Натальей Гончаровой, предаукционная ставка на него достигла 4,2 млн рублей.

Накануне пресс-служба «Литфонда» сообщила, что на торгах, назначенных на 1 декабря, будет продана коллекция из 74 книг футуристов и авангардистов. Большинство изданий датируются 1912–1914 годами. В частности, будут представлены поэтические сборники Алексея Крученых с иллюстрациями Казимира Малевича и Ольги Розановой, манифест Малевича с черным квадратом на обложке, машинопись Крученых (единственный известный экземпляр) с его автографом, либретто оперы Михаила Матюшина «Победа над Солнцем» и другие раритеты периода расцвета русского авангарда. Стартовая цена коллекции — 30 млн рублей.

24 ноября сообщалось, что на торги выставлена редчайшая концертная запись на магнитофонной катушке трех знаковых альбомов группы «Кино»: «45» (1982), «Группа крови» и «Последний герой» (1988–1989). Первые копии этих альбомов распространялись через московскую рок-лабораторию «Колокол» в Старопанском переулке. На аукцион «Литфонд» катушка попала как раз из архива студии звукозаписи «Колокол».

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