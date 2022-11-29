Участники II Конгресса молодых ученых оценят цифровые сервисы для науки

1 декабря в парке науки и искусства «Сириус» состоится сессия «Как цифровизация поможет ученым?» Делегаты второго конгресса молодых ученых обсудят цифровые решения, помогающие исследователям оптимизировать работу, строить карьеру, взаимодействовать друг с другом, с государством и обществом. Мероприятие проходит в рамках инициативы десятилетия науки и технологий «Решения и сервисы для профессионального сообщества».

Эксперты будут говорить о платформах для ученых, инженеров, технологических предпринимателей и других членов профессионального сообщества, способных облегчить их работу, сделать ее более простой, эффективной и прозрачной. Участники обсудят, как механизмы обратной связи помогут усовершенствовать государственную политику в области научно-технологического развития. Так, в рамках инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества» разнообразные сервисы планируется интегрировать в домен «Наука и инновации».

Модератором сессии станет профессор, доктор экономических наук; директор Центра социально-экономических инноваций экономического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Лариса Лапидус.

На сессии выступят заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дарья Кирьянова, генеральный директор ООО «Платформа Колаб» Лев Краснов, директор по национальным и стратегическим проектам Yandex.Cloud Анна Лемякина, первый заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по науке и высшему образованию Александр Мажуга, начальник департамента управления персоналом (ЦКАДР) ОАО «Российские железные дороги» Сергей Саратов, руководитель департамента регионального развития фонда «Сколково» Юрий Сибирский, директор Центра информационных технологий и систем органов исполнительной власти имени А. В. Старовойтова (ЦИТиС) Павел Стариков, директор Центра развития электронных образовательных ресурсов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Денис Янышев.

«Цифровизация пронизывает все сферы общественной и профессиональной жизни. Наука не исключение. Наша задача — создать условия и сервисы, которые будут помогать ученым, исследователям и предпринимателям взаимодействовать, находить партнеров, представлять свои достижения российскому и мировому сообществу. Цифровые платформы должны стать не обузой, а удобным инструментом повседневной работы», — отметила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дарья Кирьянова.

В программе второго конгресса молодых ученых — десятки тематических сессий о состоянии и перспективах науки, исследований и образования. Участниками конгресса молодых ученых станут делегаты более чем из 40 стран мира.

Подробнее с деловой программой можно ознакомиться на официальном сайте второго конгресса молодых ученых конгресс.наука.рф.