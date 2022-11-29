Два земельных участка передали под возведение поликлиник в Подмосковье
Дирекция заказчика капитального строительства получила два земельных участка в безвозмездное пользование в Московской области. На территориях будут построены поликлиники.
Первый участок площадью 1,4 га расположен в микрорайоне Заречье в Ногинске. На территории новой застройки проживают больше 22,5 тыс. человек. Помимо поликлиники поблизости строят школу на 1,1 тыс. мест и станцию скорой помощи. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В рабочем поселке Октябрьский в Люберцах передан участок площадью свыше 5 тыс. кв. м.
«Поселок активно застраивается, а население выросло практически в два раза. Ввести в эксплуатацию здание планируют в 2025 году», — отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Обе поликлиники будут рассчитаны на 500 посещений в смену для детского и взрослого населения.