В Нягани 82 ученика школы заразились ротавирусом

В школе № 2 в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа 82 человека заболели ротавирусной и энтеровирусной инфекциями. Об этом 28 ноября сообщил мэр города Иван Ямашев.

«Занятия отменены с 24 ноября и продлены на текущую неделю, болеют 82 человека. 26 ноября на месте работала окружная комиссия, проводится профилактическая санэпидобработка комбината питания», — написал он во «ВКонтакте».

Прокуратура Югры взяла на контроль ситуацию с массовым заболеванием и поручила провести в связи с этим проверку.

В ходе нее установят причины и условия, послужившие массовому заболеванию, а также будет дана оценка полноты выполнения должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

22 ноября стало известно, что в Приамурье возбудили уголовное дело после массового отравления в школе. В общей сложности заболели 23 человека, в основном это дети в возрасте от семи до 17 лет. Роспотребнадзор пришел к выводу, что источником заболевания стал сотрудник пищеблока образовательного учреждения.