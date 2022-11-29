Храм в честь 80-летия снятия блокады построят в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе появится храм, посвященный 80-летию снятия блокады Ленинграда. Церковь во имя Святой Равноапостольной Нины построят на пересечении Козловского переулка и Бухарестской улицы, пишет «Петербургский дневник».

Как отмечает телеканал «78», инициатором строительства выступил глава Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. По его словам, в канун знаковой для города даты на месте будущего строительства должны установить закладной камень.

Сейчас ведутся работы по согласованию проекта. Весной на выделенном под храм участке начнут переносить городские магистрали.

Церковь получит такое название потому, что блокаду сняли 27 января, в день Святой Нины, христианской просветительницы Грузии. Место выбрали не случайно: в этом районе есть блокадное захоронение.

Ранее, 20 октября, суд в Петербурге признал геноцидом действия нацистов в период блокады Ленинграда.