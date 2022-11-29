Новое общественное пространство создадут в Челябинске

В Челябинске планируют обустроить новое общественное пространство. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Под пешеходную зону выбран участок в Курчатовском районе. Подрядчик на работы уже определен.

«В апреле 2023 года начнется благоустройство пешеходной зоны по проспекту Победы, от улицы Солнечной до Молдавской. Администрация Курчатовского района уже заключила контракт на сумму 24,5 млн рублей», — говорится в сообщении властей.

Согласно проекту, на территории уберут незаконные киоски, также будет ликвидирована стоянка на улице Молдавской. На улице обустроят велодорожки и зоны отдыха, изменения коснутся и покрытия тротуаров, освещения, озеленения, разметки парковок.

За пешеходную зону в Курчатовском районе проголосовали около 12 тыс. горожан в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».