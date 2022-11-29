Ремонт моста через Каменный лог в Липецке завершат к концу декабря

Ремонт моста через Каменный лог в Липецке планируют завершить в срок. Конструкция была повреждена из-за газа.

Инцидент произошел 26 ноября. По предварительной версии, произошла утечка газа из баллонов, которые использовались во время ремонта. Когда сотрудники подрядной организации использовали горелку, произошла детонация газа. Никто из рабочих не пострадал, при этом были повреждены плиты пешеходной зоны рядом с трамвайными путями. Автомобильное движение восстановили вскоре после происшествия. Также 27 ноября было восстановлено движение трамваев. Об этом пишет GOROD48.

Завершение ремонта моста сдвинется, однако сроки останутся в рамках контракта. Предполагается, что подрядчик справится до 25 декабря. Точная дата завершения ремонта будет зависеть от сроков поставки новых плит, пишет LipetskMedia.