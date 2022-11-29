Ученики устроили погром в школьном туалете в Тюмени

В Тюмени ученики разгромили туалет в гимназии № 49. Родители учащихся опубликовали в соцсетях видеоролик со следами вандализма.

На записи видно, что у унитазов разбиты бачки, перегородки из гипсокартона разрушены. Стены разрисованы маркером. Родители учеников обратились к департаменту образования с просьбой «остановить беспредел», пишет «Наш город».

В комментариях к посту высказываются мнения, что беспорядок устроили ученики, и в первую очередь родителям необходимо обратить внимание на воспитание своих детей.

Между тем, как пишет megatyumen.ru, в пресс-службе городской администрации утверждают, что видео было снято еще в первой половине ноября. Администрация школы обратилась с заявлением в правоохранительных органы о привлечении виновных к ответственности.

Агентство отмечает, что со дня происшествия туалет на четвертом этаже школы закрыт. Заключен договор о проведении ремонтных работ. В начале декабря туалет должны открыть.