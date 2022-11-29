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Сорвавшую сроки реконструкции школы фирму оштрафуют на Ставрополье

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В Ставропольском крае возбуждено дело об административном правонарушении в отношении фирмы, которая сорвала сроки и не выполнила работы по ремонту сельской школы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в марте 2021 года школа № 1 в селе Арзгир заключила контракт с ООО «Лакония» стоимостью 278,5 млн рублей. До 1 августа 2022 года фирма должна была реконструировать образовательное учреждение, но своих обязательств не выполнила.

К обозначенной дате готовность объекта составляла 21,5%, а стоимость оставшихся работ превышала 199 млн рублей. Как уточняет NewsTracker, после этого контракт с подрядчиком был разорван в одностороннем порядке.

В отношении фирмы возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от однократного до трехкратного размера стоимости невыполненных работ. Таким образом, ООО «Лакония» может быть оштрафовано на сумму от 200 млн до 600 млн рублей.

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