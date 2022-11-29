Власти Львовской и Черкасской областей сообщили об аварийных отключениях света

Во Львовской и Черкасской областях Украины продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии. Об этом 29 ноября в своих Telegram-каналах сообщили местные власти.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий уточнил, что из-за дефицита мощности в энергосистеме Украины в регионе продолжаются аварийные отключения электроэнергии.

«Со вчерашнего дня они (аварийные отключения электроэнергии. — Ред.) происходят следующим образом: на восемь часов потребителей отключают от питания, на четыре подают электроэнергию, после на восемь часов снова отключают», — написал Козицкий, призвав граждан использовать электроэнергию только при необходимости.

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец также сообщил об аварийных отключениях в регионе. По его словам, в первую очередь электроэнергия подается на объекты критической инфраструктуры.

«По состоянию на сегодняшний день продолжают действовать графики аварийных отключений электроэнергии. Величина мощности, доведенная НЭК «Укрэнерго» для нашей области, на данный момент достигает 57% от общей потребности», — написал Табурец.

Ранее в этот день стало известно о введении экстренных отключений электроэнергии в Одесской области. Кроме того, аварийные отключения света начались в Киеве.

Накануне сообщалось о введении аварийных отключений электроэнергии на всей территории Украины. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отключения электроэнергии в Киеве могут продлиться до весны. Кличко также допустил частичную эвакуацию среди местных жителей. По его словам, на этот случай власти города уже разработали план по ее проведению.

За два дня до этого сообщалось, что подача электроэнергии ограничена в 15 субъектах Украины. В связи с этим украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан рационально использовать электроэнергию.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Ранее, 22 октября, политолог и журналист Юрий Светов объяснил последствия ударов по украинской инфраструктуре. Светов указал, что Украина не производит необходимое оборудование и пользуется советскими запасами, которые заканчиваются.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.