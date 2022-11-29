Реклама
Прямой эфир
Мир
Катар заключил контракт о поставках в Германию СПГ с 2026 года
Легкая промышленность
«Российская креативная неделя — Сибирь» стала драйвером изменений в сфере креативных индустрий
Авто
В Москве показали новый электробус «МАЗ-303Е20»
Мир
Власти Львовской и Черкасской областей сообщили об аварийных отключениях света
Мир
В Кремле заявили о заинтересованности в сотрудничестве с КНР в области энергетики
Мир
В МИД Канады понадеялись на дипломатическое решение конфликта на Украине
Мир
Песков напомнил о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева
Мир
Пекин заявил о незаконном вторжении крейсера США в китайские воды
Экономика
Новак назвал неприемлемым установление любого потолка цен на нефть
Экономика
«Почта России» запустила доставку из европейских интернет-магазинов
Авто
В Россию привезли хетчбэк Suzuki Baleno
Мир
В РАН заявили о давлении США на Британию в вопросе отношений с Китаем
Сюжет:

Власти Львовской и Черкасской областей сообщили об аварийных отключениях света

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykola Tys
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Львовской и Черкасской областях Украины продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии. Об этом 29 ноября в своих Telegram-каналах сообщили местные власти.

Крылатое поражение: по инфраструктуре Украины нанесен массированный удар
Высокоточным оружием атакованы объекты в большинстве регионов страны

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий уточнил, что из-за дефицита мощности в энергосистеме Украины в регионе продолжаются аварийные отключения электроэнергии.

«Со вчерашнего дня они (аварийные отключения электроэнергии. — Ред.) происходят следующим образом: на восемь часов потребителей отключают от питания, на четыре подают электроэнергию, после на восемь часов снова отключают», — написал Козицкий, призвав граждан использовать электроэнергию только при необходимости.

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец также сообщил об аварийных отключениях в регионе. По его словам, в первую очередь электроэнергия подается на объекты критической инфраструктуры.

«По состоянию на сегодняшний день продолжают действовать графики аварийных отключений электроэнергии. Величина мощности, доведенная НЭК «Укрэнерго» для нашей области, на данный момент достигает 57% от общей потребности», — написал Табурец.

Ранее в этот день стало известно о введении экстренных отключений электроэнергии в Одесской области. Кроме того, аварийные отключения света начались в Киеве.

Накануне сообщалось о введении аварийных отключений электроэнергии на всей территории Украины. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отключения электроэнергии в Киеве могут продлиться до весны. Кличко также допустил частичную эвакуацию среди местных жителей. По его словам, на этот случай власти города уже разработали план по ее проведению.

За два дня до этого сообщалось, что подача электроэнергии ограничена в 15 субъектах Украины. В связи с этим украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан рационально использовать электроэнергию.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Ранее, 22 октября, политолог и журналист Юрий Светов объяснил последствия ударов по украинской инфраструктуре. Светов указал, что Украина не производит необходимое оборудование и пользуется советскими запасами, которые заканчиваются.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022