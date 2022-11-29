Чиновника-трансгендера из США обвинили в краже чемодана

Сэма Бринтона, трансгендерного сотрудника из администрации президента США Джо Байдена, обвинили в краже багажа, где находилось $2,3 тыс. Инцидент произошел 16 сентября 2022 года в аэропорту Миннеаполиса, сообщает 29 ноября New York Post.

Газета, ссылаясь на запись с камер видеонаблюдения, утверждает, что Бринтон забрал чужой чемодан, снял с него бирку и покинул аэропорт.

Сам чиновник сначала отрицал кражу, но затем признался, что случайно взял чужой багаж. По его словам, свою ошибку он осознал только в отеле. После этого Бринтон «стал нервничать» и спрятал содержимое багажа.

В настоящий момент ему предъявлено обвинение.

Бринтон был назначен на должность зама помощника секретаря по утилизации ядерных отходов в управлении ядерной энергии министерства энергетики США в феврале. Его назначение вызвало волну критики со стороны американцев, которые усомнились, что он сможет быть воспринят серьезно при международных переговорах из-за одежды.