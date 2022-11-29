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В Кремле заявили о заинтересованности в сотрудничестве с КНР в области энергетики

Песков заявил, что Россия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Китаем
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Россия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Китаем. Об этом 29 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы имеем весьма развитый диалог с китайскими партнерами по теме энергетики, он охватывает различные области. Российская сторона открыта для такого сотрудничества и заинтересована в нем», — сказал он на брифинге.

Так Песков прокомментировал обращение председателя КНР Си Цзиньпина участникам IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума, в котором он заявил, что Китай готов работать с Россией для налаживания более тесного энергетического партнерства, содействия развитию зеленой энергетики, совместного поддержания международной энергетической безопасности и стабильности цепочек производства и поставок.

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В ходе форума глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам года достигнет $180–190 млрд. Он выразил уверенность в том, что уровень торговли достигнет $200 млрд к 2024 году.

27 ноября глава МИД Китая Ван И заявил о продвижении многополярного мира вместе с Россией. Он добавил, что китайская сторона намерена сохранять контакты с РФ на высоком уровне, а также считает необходимым условием дальнейшего развития обоих государств взаимную поддержку.

В тот же день посол России в КНР Игорь Моргулов указал на несокрушимую дружбу между РФ и Китаем. Дипломат добавил, что Россия будет стремиться к углублению сотрудничества с КНР во всех сферах, а также приложит максимум усилий для преодоления совместно с Китаем «однополярной гегемонии».

13 ноября обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Грегори Улиг заявил, что антироссийские санкции, введенные со стороны западных стран, подарили РФ важного союзника — Китай. Он указал на внушительный потенциал России и Китая к наращиванию объемов торгового оборота при помощи железнодорожного сообщения, что в свою очередь увеличит скорость доставки товаров.

Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы 31 октября заявил, что дружеские отношения между народами России и Китая непрерывно укрепляются. Также он отметил большие перспективы российско-китайской дружбы и выразил надежду на то, что Общество российско-китайской дружбы продолжит играть важную роль в укреплении связей между народами двух стран.

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