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Адамс извинился за неправильное произношение названия Ирана на ЧМ

Капитан сборной США по футболу Адамс извинился за неправильное произношение названия Ирана на ЧМ
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Фото: REUTERS/John Sibley
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Иранский журналист потребовал извинений от капитана сборной США по футболу Тайлера Адамса за то, что тот неправильно произносит название страны Иран, но при этом говорит, что поддерживает жителей этого государства.

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Как 28 ноября сообщил телеканал CNN, полузащитник извинился и признал свою ошибку. Журналист также упомянул, что в США, сборную которой представляет Адамс, немало дискриминации, и с этим футболист также согласился.

«Одна вещь, которую я усвоил, живя за границей в последние годы и вынужденный приспосабливаться и ассимилироваться в разных культурах, заключается в том, что в США мы каждый божий день продолжаем добиваться прогресса. <...> Вы только что рассказали мне, как правильно произносится название вашей страны. Думаю, пока вы видите прогресс, это самое главное», — сказал Адамс.

28 ноября Федерация футбола Ирана подала жалобу в Международную федерацию футбола (FIFA) на Федерацию футбола США.

Поводом для жалобы стало то, что американская федерация в своих социальных сетях опубликовала флаг Ирана без эмблемы республики — красного меча и четырех полумесяцев, символизирующих слово «Аллах». Таким образом, в США хотели поддержать «иранских женщин, борющихся за права человека».

Позже американская футбольная федерация заменила пост на версию с актуальным флагом Ирана. Главный тренер сборной США по футболу Грегг Берхалтер извинился за действия Федерации футбола США и проявление неуважения к государственному флагу Ирана.

Матч чемпионата мира по футболу между США и Ираном состоится 29 ноября.

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