Адамс извинился за неправильное произношение названия Ирана на ЧМ

Иранский журналист потребовал извинений от капитана сборной США по футболу Тайлера Адамса за то, что тот неправильно произносит название страны Иран, но при этом говорит, что поддерживает жителей этого государства.

Как 28 ноября сообщил телеканал CNN, полузащитник извинился и признал свою ошибку. Журналист также упомянул, что в США, сборную которой представляет Адамс, немало дискриминации, и с этим футболист также согласился.

«Одна вещь, которую я усвоил, живя за границей в последние годы и вынужденный приспосабливаться и ассимилироваться в разных культурах, заключается в том, что в США мы каждый божий день продолжаем добиваться прогресса. <...> Вы только что рассказали мне, как правильно произносится название вашей страны. Думаю, пока вы видите прогресс, это самое главное», — сказал Адамс.

28 ноября Федерация футбола Ирана подала жалобу в Международную федерацию футбола (FIFA) на Федерацию футбола США.

Поводом для жалобы стало то, что американская федерация в своих социальных сетях опубликовала флаг Ирана без эмблемы республики — красного меча и четырех полумесяцев, символизирующих слово «Аллах». Таким образом, в США хотели поддержать «иранских женщин, борющихся за права человека».

Позже американская футбольная федерация заменила пост на версию с актуальным флагом Ирана. Главный тренер сборной США по футболу Грегг Берхалтер извинился за действия Федерации футбола США и проявление неуважения к государственному флагу Ирана.

Матч чемпионата мира по футболу между США и Ираном состоится 29 ноября.