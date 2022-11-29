Около 1 млн рублей лишились жители Великих Лук из-за мошенников

Двое жителей Великих Лук (Псковская область) пострадали в результате дистанционного мошенничества. Потерпевшие лишились около 1 млн рублей.

По данным МВД, злоумышленники звонили великолучанам и представлялись сотрудниками банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредитов они рекомендовали потерпевшим срочно перевести накопления на «безопасные» счета. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Полиция возбудила уголовные дела по каждому факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось о мошенничестве в отношении 15-летнего астраханца. Злоумышленники убедили подростка перевести 1,44 млн рублей под предлогом получения дохода от криптовалюты.