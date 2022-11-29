Автозимники открываются в Красноярском крае

В Красноярском крае начали открываться автозимники. Пока их восемь, максимальная грузоподъемность — 25 т, сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на МЧС.

Автозимники расположены в пяти районах — в Балахтинском, Кежемском, Иланском, Казачинском и Уярском.

Этой зимой в регионе планируют открыть 129 ледовых переправ.

В середине ноября ледовые переправы и автозимники начали готовить в Ханты-Мансийском автономном округе. Это произошло раньше обычного — складывались благоприятные погодные условия для обустройства автозимников.