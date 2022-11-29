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В МИД Канады понадеялись на дипломатическое решение конфликта на Украине

Глава МИД Канады Жоли: в конце концов, дипломатическое решение по Украине будет найдено
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Глава МИД Канады Мелани Жоли 29 ноября заявила, что верит в дипломатическое решение конфликта на Украине.

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«В конце концов, дипломатическое решение будет найдено. Так было в каждом отдельном конфликте. Но мы еще не дошли до этого», — цитирует ее The Guardian.

Жоли подчеркнула, что НАТО продолжит поддерживать Украину предстоящей «трудной зимой».

Также глава канадского МИД добавила, что министры энергетики стран Североатлантического альянса ищут пути решения надвигающегося энергетического кризиса.

Накануне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что призывы к прекращению огня на Украине на данный момент несерьезны. Потому что, по его словам, перемирие в этот момент означало бы, по сути, признание уже произошедшей несправедливости.

В начале ноября о неизбежности переговоров между Киевом и Москвой заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он указал, что решить противоречия на поле боя не удастся. При этом Вашингтон не намерен мотивировать украинское руководство к диалогу с российской стороной.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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