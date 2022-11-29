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В Россию привезли хэтчбек Suzuki Baleno

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Фото: Suzuki
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Один из российских дилеров привез в страну Suzuki Baleno. Хэтчбек 2022 года выпуска с нулевым пробегом оценили в 2 100 000 рублей. Об этом 29 ноября сообщила «Российская газета».

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У машины полуторалитровый двигатель мощностью 105 л.с., который работает вместе с «автоматом». По информации продавца, Baleno — автомобиль, произведенный для рынка Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), представлен в максимальной комплектации. Среди опций значатся проекция на лобовое стекло, бесключевой доступ, камера кругового обзора, светодиодная оптика.

По официальным каналам модель Baleno до России так и не добралась. По расчетам маркетологов Suzuki даже относительно недорогое индийское производство не позволило бы установить в РФ конкурентоспособные цены на машину.

18 ноября стало известно, что по параллельному импорту в РФ стали ввозить хетчбек Suzuki Swift по цене 1,59 млн рублей. Swift второго поколения доступен с четырехцилиндровым атмосферным мотором мощностью 91 л.с., который работает с вариатором. В списке оснащения автомобиля указаны бесключевой доступ, парктроники, камеры кругового обзора и климат-контроль. Россияне знакомы со Swift первого поколения, который официально был представлен в РФ до 2014 года. Специалисты авторынка предполагают, что в продаже скоро появятся и другие модели Suzuki массового сегмента.

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