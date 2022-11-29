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Фото дня: извержение вулкана Мануа-Лоа на Гавайях

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Фото: AP/Servicio Geológico de Estados Unidos
На Гавайских островах впервые за последние 40 лет извергается Мауна-Лоа, самый крупный действующий вулкан в мире
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