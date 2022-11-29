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Воду бассейна во Владивостоке перед открытием проверят на бактерии

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Во Владивостоке готовят к открытию бассейн муниципального Дворца спорта «Юность». Ремонтные работы завершены, лабораторные исследования воды продолжаются.

Vostokmedia уточняет, что в помещении несколько месяцев ремонтировали потолок. Компания-подрядчик в соответствии со своими обязательствами установила металлические конструкции, подключила освещение. Остались мелкие работы, но их завершат к началу занятий.

Ремонт был внеплановым: во время дождей протекла крыша. Ход работ находился под контролем управления по работе с муниципальными учреждениями образования. В начале ноября объект проинспектировали глава городской администрации Сергей Дмитриенко и начальник управления Максим Кильчевский. К оценке работ привлекалась госинспекция стройнадзора.

По словам Дмитриенко, которые приводит ИА PrimaMedia, бассейн — социально значимый объект, поэтому ремонт необходимо завершить в срок. Также он должен быть выполнен качественно. Дети вынуждены заниматься в других учреждениях, нельзя допустить, чтобы история повторилась.

Все показатели качества воды в бассейне, как ожидается, придут в норму ко второй половине декабря. К этому времени подрядчик должен завершить все работы, и в «Юности» вновь будут заниматься пловцы.

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