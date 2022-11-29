Три человека отравились угарным газом в Новосибирской области

Три человека пострадали в результате отравления угарным газом в Бердске (Новосибирская область). 90-летнюю женщину госпитализировали.

Инцидент произошел 28 ноября в частном доме садового общества «Марьин лог». По данным МЧС, горения в доме не было. Предполагается, что угарный газ начал поступать в комнаты из-за неисправности дымохода печного отопления. Об этом пишет VN.ru.

63-летние мужчина и женщина направлены на амбулаторное лечение. 90-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Сотрудники МЧС напоминают, что угарный газ не имеет цвета и запаха. Надышавшись газом, человек теряет сознание и при отсутствии помощи может погибнуть. Причиной происшествий с угарным газом зачастую становится нарушение правил эксплуатации печи, например засорение дымохода.

26 ноября сообщалось об отравлении угарным газом женщины и трех детей в Нижнем Новгороде. По данным прокуратуры, в квартире установлено газовое оборудование.