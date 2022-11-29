Эксперты Совбеза заявили об усиливающемся вмешательстве Запада в дела России

Эксперты Совета Безопасности фиксируют усиливающееся вмешательство Запада во внутренние дела России на фоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщили 29 ноября в пресс-службе аппарата Совбеза.

«Эксперты Совета безопасности обсудили вопросы, связанные с появлением новых вызовов и угроз национальной безопасности на фоне проведения спецоперации. ‹...› Обращено внимание на усиливающиеся попытки вмешательства Запада во внутренние дела нашей страны. Отмечены стремления ряда иностранных государств дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, в том числе путем активизации противоправной деятельности националистических и иных праворадикальных структур», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой связи эксперты сочли необходимым повысить эффективность деятельности правоохранительных органов и спецслужб, решающих задачи обеспечения государственной и общественной безопасности.

Также экспертами был предложен ряд мер по недопущению манипуляции общественным мнением и использования соцсетей и других платформ для распространения заведомо ложной информации и искажения объективных данных о ходе спецоперации.

Кроме того, рассмотрены и вопросы противодействия распространению идеологии неонацизма на территории страны.

25 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что противники в информационном поле пытаются побудить людей к деструктивным действиям, чтобы обесценить деятельность российских войск в ходе спецоперации.

Также он отметил, что в интернете много обмана и лжи. Глава государства указал, что на сегодняшний день информация является оружием борьбы.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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