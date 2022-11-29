В РАН заявили о давлении США на Британию в вопросе отношений с Китаем

США давят на Великобританию в вопросе отношений с Китаем, это давний процесс. Об этом 29 ноября «Известиям» сообщила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Таким образом она прокомментировала слова британского премьера Риши Сунака о том, что золотая эпоха хороших отношений Лондона и Пекина подошла к концу. Он отметил, что стремление КНР к авторитаризму является угрозой для цивилизованного мира, сообщает газета The Independent.

«Еще в августе, во время предвыборной борьбы с Лиз Трасс, Сунак делал заявления в направлении радикализации. Он уже тогда говорил о том, что если станет премьер-министром, то ужесточит отношение к Китаю, закроет 30 институтов Конфуция в Британии, пересмотрит все соглашения о научном сотрудничестве и будет выявлять случаи промышленного шпионажа», — сказала Ананьева.

Эксперт напомнила о членстве Великобритании, а также США и Австралии в блоке AUKUS, который направлен на противодействие влиянию Китая в спорной акватории Южно-Китайского моря.

«Давление американцев есть, и оно давнее. В 2011 году премьер-министр [Британии Дэвид] Кэмерон провозгласил золотую эру в отношениях с Пекином. Предполагалось, что экономическое сотрудничество будет процветать, но потом США начали оказывать давление на Великобританию, это касалось того, что Китай не строил атомные станции в Великобритании, потому что это вопрос нацбезопасности, потом американцы надавили на Британию, чтобы она не имела дел с азиатским банком, потом Британия свернула сотрудничество с Китаем по строительству сети 5G. Так что это давний процесс», — сказала Ананьева.

Накануне Сунак во время банкета в лондонском Сити также заявил, что Великобритания должна выстраивать внешнюю политику на долгосрочную перспективу по примеру противников и конкурентов Лондона в лице КНР и РФ. По его мнению, сейчас краткосрочные планы недостаточны. Для этого страна должна совершить «революционный скачок» в своем подходе к внешней политике.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва не ожидает позитивных изменений в политике Великобритании по отношению к России после назначения Сунака премьер-министром.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. На пост его утвердил 25 октября король Соединенного Королевства Карл III.