Опубликовано видео извержения вулкана Сан-Мигель в Сальвадоре

Вулкан Сан-Мигель (Чапаррастик), находящийся в Сальвадоре, начал 28 ноября извержение.

На кадрах видно, как клубы дыма и пепла поднимаются вверх на несколько километров.

Заместитель директора службы гражданской защиты Сальвадора Фермин Перес на пресс-конференции сообщил, что вулкан увеличил активность и извергается в среднем 14 раз в сутки.

Кроме того, 28 ноября гавайский вулкан Мауна-Лоа начал извержение. Мауна-Лоа является одним из самых крупнейших вулканов на Земле. Его высота — 4169 м. Последние извержение вулкана было в 1984 году.