Женщина погибла в результате пожара в частном доме в Рязанской области
Женщина погибла и мужчина пострадал в результате пожара в Клепиковском районе Рязанской области. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на МЧС региона.
Возгорание произошло рано утром 28 ноября в деревне Бусаево. Огонь охватил жилой дом и сарай, общая площадь горения составила 114 кв. м. В ходе тушения пожара обнаружено тело женщины 1961 года рождения. Кроме того, госпитализирован 40-летний мужчина.
В ликвидации горения участвовали четыре человека из личного состава Государственной противопожарной службы.
По данным 62INFO.ru, за минувшую неделю в регионе ликвидировали 27 пожаров. Возгорания уничтожили и повредили 16 строений. Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать осторожность при обращении с огнем.