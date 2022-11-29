В КНР заявили о готовности вместе с РФ поддерживать энергобезопасность в мире

Китай готов вместе с Россией поддерживать мировую энергетическую безопасность. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 28 ноября, в своем послании участникам III Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

«Китай готов вместе с Россией прикладывать усилия, чтобы создать еще более плотное энергетическое сотрудничество, вместе защищать энергетическую безопасность, противостоять вызовам в области глобального изменения климата», — говорится в заявлении, которое было озвучено в эфире Центрального телевидения КНР.

Си Цзиньпинь добавил, что сотрудничество РФ и Китая в настоящее время уже дает свои плоды и имеет большой потенциал в будущем.

«Выдающиеся достижения сотрудничества в энергетической сфере двух стран показывает широкий потенциал развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху», — отмечается в заявлении.

По словам председателя КНР, энергетика представляет одно из важных направлений взаимодействия Китая и России.

«Стороны преодолели влияние пандемии, несмотря на общие тенденции обеспечили увеличение объемов торговли энергоресурсами, успешно продвинули масштабные проекты сотрудничества, непрерывно осваивая новые сферы и механизмы взаимодействия», — подчеркнул Си Цзиньпинь в своем заявлении.

Накануне, 27 ноября, глава МИД Китая Ван И заявил о продвижении многополярного мира вместе с Россией. Он добавил, что китайская сторона намерена сохранять контакты с РФ на высоком уровне, а также считает необходимым условием дальнейшего развития обоих государств взаимную поддержку.

В тот же день посол России в КНР Игорь Моргулов указал на несокрушимую дружбе между РФ и Китаем. Дипломат добавил, что Россия будет стремиться к углублению сотрудничества с КНР во всех сферах, а также приложит максимум усилий для преодоления совместно с Китаем «однополярной гегемонии».

13 ноября обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Грегори Улиг заявил, что антироссийские санкции, введенные со стороны западных стран, подарили РФ важного союзника — Китай. Он указал на внушительный потенциал России и Китая к наращиванию объемов торгового оборота при помощи железнодорожного сообщения, что, в свою очередь, увеличит скорость доставки товаров.

Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы 31 октября заявил, что дружеские отношения между народами России и Китая непрерывно укрепляются. Также он отметил большие перспективы российско-китайской дружбы и выразил надежду на то, что Общество российско-китайской дружбы продолжит играть важную роль в укреплении связей между народами двух стран.