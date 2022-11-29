Итальянский генерал призвал НАТО сосредоточиться на Ираке из-за влияния Москвы

НАТО должно сосредоточиться на Ираке на фоне растущего влияния России. Такое мнение 29 ноября высказал итальянский генерал Джованни Ианнуччи.

«Ирак — одна из самых сложных стран для НАТО, где, с одной стороны, постоянно растет влияние Москвы и Тегерана, а с другой — располагается довольно ограниченный военный контингент альянса», — отметил он в интервью газете La Repubblica.

Ианнуччи обратил внимание на то, что действия блока направлены на недопущение старых ошибок в регионе.

«У нас совершенно новая модель работы в рамках НАТО. Мы сотрудничаем с местными властями и избегаем разговоров с позиции, которая могла бы сигнализировать о попытках вооруженного вмешательства Запада в дела страны», — заключил генерал.

Ранее, 27 ноября, американский леворадикальный публицист Ноам Хомский заявил, что США и Европа не имеют права критиковать Россию после того, как сами совершили «главное преступление» XXI века — вторжение в Ирак. Он также напомнил, что США вместе с Францией и Великобританией напали на Ливию и уничтожили ее.

США вторглись в Ирак в 2003 году во время президентства Джорджа Буша-младшего. Предлогом стало якобы наличие у Багдада запасов оружия массового поражения. США начали военные действия незаконно, без санкции ООН. Химическое оружие в итоге в Ираке обнаружено не было. Однако в стране было смещено законное правительство, и, по оценкам экспертов, погибли сотни тысяч мирных жителей.