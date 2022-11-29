Экс-начальника тыла ОМВД в Якутии осудили за присвоение имущества

В Якутии суд вынес приговор бывшему начальнику тыла ОМВД РФ по Алданскому району. Его признали виновным в преступлениях, предусмотренных в статьях «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов организации» и «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения», уточняет ИА SakhaNews.

Установлено, что подсудимый, будучи должностным лицом, внес в официальные документы ложную информацию в части расходования ОМВД выделенных средств индивидуальной защиты. Зная, что они незаконно списаны и на балансе не значатся, похитил их со склада на сумму порядка 200 тыс. рублей.

Мужчину приговорили к трем годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его также лишили права занимать организационные и управленческие должности сроком на два года.

Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда, пишет ИА YakutiaMedia.

Ранее в Приморье глава коммунального предприятия присвоила около 2,7 млн рублей. По данным следствия, с 2015 по 2016 год женщина похитила денежные средства, которые местные жители вносили в счет задолженности за оказанные услуги.