Аварийный дом снесут в Барнауле за 2,7 млн рублей

В Барнауле (Алтайский край) ведется поиск подрядчика, который займется сносом аварийного дома в микрорайоне Поток. Начальная стоимость контракта составляет 2,7 млн рублей.

По данным администрации, двухэтажное здание расположено на улице Гвардейской дивизии. Оно было построено в 1948 году. На каждом этаже дома расположено по три квартиры, всего в доме два подъезда. Об этом пишет altapress.ru.

Площадь здания составляет 563,2 кв. м. Подрядчик определится 1 декабря. Рабочим предстоит ликвидировать инженерное оборудование, а затем вывезти весь строительный мусор.

Ранее конкурс на снос аварийного дома объявили в Нижнем Новгороде. В границах здания был введен режим ЧС в связи с угрозой обрушения лестничной клетки.